Dieci giorni all’appuntamento con la prima fase delle qualificazioni europee per la Nazionale Under 17, che dal 5 all’11 ottobre sarà impegnata in Kosovo contro i padroni di casa e i pari età di Finlandia e Grecia. Il tecnico Bernardo Corradi ha convocato 27 calciatori, chiamati a radunarsi domani al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Domenica 2 ottobre, al termine dell’amichevole con i pari età della Fiorentina, Corradi diramerà la lista dei 20 Azzurrini che il giorno seguente partiranno alla volta del Kosovo per disputare la prima fase del torneo continentale. Tre i rappresentanti dell'Inter: il portiere Francesco Tommasi e i difensori Tommaso Della Mora e Matteo Cocchi (nella foto).

Questo l'elenco completo:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Omar Rugginenti (Milan), Francesco Tommasi (Inter);