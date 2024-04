Il sito della FIGC dedica spazio alla partita che vedrà impegnata domani la squadra Under 16 dell'Inter, ospite del Monza nel recupero della 23esima giornata del campionato di categoria. I nerazzurri, primi in classifica, affronteranno i brianzoli al momento al terzo posto e dopo il successo per 4-1 contro il Sudtirol arriva carico alla gara coi biancorossi, come conferma l'allenatore Juan Solivellas Vidal: "La squadra è pronta, sarà un'ulteriore prova per vedere i miglioramenti che stanno avendo i ragazzi".

Tra coloro che stanno migliorando, c'è sicuramente l'attaccante Mirko Franchi, autore di 11 reti in 19 partite, che è arrivato all'Inter nell'estate 2022 dai dilettanti toscani del Tau Altopascio: "È un ragazzo dal potenziale enorme - ci tiene a dire il tecnico nerazzurro -: si sta impegnando tantissimo e, come altri suoi compagni, sta facendo una stagione importante".