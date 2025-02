Tre a tre pirotecnico in amichevole tra la Nazionale italiana Under 15 e i pari categoria della Polonia, al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma. Gli Azzurrini, passati in vantaggio al 24' con Ilyas Fatih, subiscono la rimonta polacca, firmata da Kornel Brzózka, su rigore al 28', e da Adam Garwolinski al 33', prima di ristabilire l'equilibrio con Federico Croci al 35'. Nella ripresa, gli ospiti rimettono la testa avanti trasformando un penalty con Przemysław Mazan al 67', ma Pietro Salvai fissa definitivamente il punteggio sul 3-3 al minuto 80.

"Il campo ha condizionato la partita soprattutto nella seconda parte - il commento de tecnico Enrico Battisti a Figc.it -. Alcune ingenuità commesse dai ragazzi nascono da una palla che non rimbalza o che non scorre sul terreno di gioco a causa della pioggia. Sono molto soddisfatto, invece, del gioco che abbiamo espresso nella prima parte della gara, dove abbiamo creato tante occasioni, mentre nel finale mi sono piaciute la caparbietà e la determinazione dei ragazzi, che non volevano assolutamente perdere. Questo è un gruppo importante che, come ho già detto, può contare su 22 titolari ma, in generale, su una trentina di elementi di ottimo livello".

TABELLINO:

ITALIA-POLONIA 3-3 (2-2 pt)

Marcatori: 24'pt Fatih (ITA), 28'pt rig. Brzózka (POL), 33'pt Garwolinski (POL), 35'pt Croci (ITA), 27'st rig. Mazan (POL), 40'st Salvai (ITA).

ITALIA (4-3-1-2): Bettinelli; Mazzotta, Berthé, Troiano (21'pt Ghiotto ©), Samà; Bernamonte © (32'st Donner), El Hafid, Schiffini (22'st Olivieri); Fatih (17'st Scaglione); Pipitò (32'st Castagnoli), Croci (17'st Salvai). A disposizione: Vischi (P), De Sario, Damonte, Guaglianone, Foroni.

Allenatore: Enrico Battisti.

POLONIA (3-5-2): Olsztyn ©; Nowakowski (40'+2st Suchodól), Jaster, Kuc (1'st Putrzyński); Stępniewski (17'pt Brzeziński), Garwolinski, Mazan, Łukasiewicz, Zajaczkowski (14'pt Leśniak); Andrzejkowic, Brzózka. A disposizione: Nsangou, Licznerski (P), Baszczyk, Łaszczyk, Pućka. Allenatore: Rafał Lasocki.

Arbitro: Davide Testoni (ITA).

Assistenti: Matteo Pernarella (ITA) e Beatrice Neroni (ITA).

Quarto ufficiale: Marco Burattini (ITA).Note: recupero 0'pt, 2'st.