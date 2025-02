Dopo il doppio successo in amichevole contro la Slovenia di gennaio, la Nazionale italiana Under 15 tornerà in campo per affrontare i pari età della Polonia martedì 11 (ore 14.30) e giovedì 13 febbraio (ore 11) presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.

Per l'occasione, il tecnico Enrico Battisti ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno nella Capitale domenica 9 febbraio: tra questi in lista ci sono anche gli interisti Matias Bettinelli e Alessandro Foroni.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Matias Bettinelli (Inter), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan);

Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Mattia Guaglianone (Roma), Francesco Olivieri (Empoli), Paolo Schiffini (Cagliari);

Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).