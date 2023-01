Benezer Akinsanmiro è un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista classe 2004, che era stato eletto come miglior calciatore del torneo di Viareggio nella passata stagione, arriva dal Remo Stars a titolo definitivo, come si può leggere sul sito della Lega Serie A. Il suo contratto è stato depositato nella giornata di ieri. I nerazzurri hanno anticipato la concorrenza di Real Madrid, Benfica e altre big europee per assicurarsi il nigeriano.