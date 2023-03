Dopo aver superato 3-2 la Serbia nel segno di Samuele Mulattieri, l'Italia Under 21 fa il bis battendo l'Ucraina 3-1 nell'ultimo test prima dell'Europeo di categoria, in programma a giugno in Romania e Georgia. Allo stadio 'Granillo', gli azzurrini passano in vantaggio con Matteo Lovato al 18', incassano l'1-1 nella ripresa da Kashchuk, al 66', ma quattro giri d'orologio dopo rimettono la testa davanti grazie alla rete di Lorenzo Colombo.