Dopo aver vinto l’ultima edizione, la Nazionale italiana Under 20 è di nuovo ai blocchi di partenza per disputare la prima partita nel Torneo 8 Nazioni contro la Polonia. Alberto Bollini ha convocato 23 giocatori per affrontare i pari età polacchi martedì 7 giugno alle 17.30 a San Benedetto del Tronto. Sarà lo stadio ‘Riviera delle Palme’ a ospitare l’esordio degli azzurrini in questa competizione che vede la partecipazione di Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Germania, Norvegia e Inghilterra. Tra i convocati molte le novità: oltre ai due sotto età (nati nel 2003), Nicolò Savona, difensore della Juventus e Nicolò Cavuoti, centrocampista del Cagliari, tra i nati nel 2002 sono ben 7 i giocatori a vestire per la prima volta la maglia di questa Nazionale. Si tratta del portiere della Juventus Giovanni Garofani, del difensore dell’Atalanta Giorgio Cittadini, Alessandro Mercati, centrocampista dell’Aquila Montevarchi e Aldo Florenzi centrocampista del Cosenza; Cosimo Da Graca, Jacopo Desogus e Lorenzo Di Stefano rispettivamente attaccanti della Juventus, del Cagliari e della Sampdoria. Il raduno inizia venerdì 3 giugno a Grottammare (AP) e si conclude il martedì successivo con il match contro la Polonia. La lista dei convocati:

Portieri: Alessandro Sorrentino (Pescara), Giovanni Garofani (Juventus);