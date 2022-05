Ultimo raduno della Nazionale Under 17 al CPO dell’Acquacetosa, Roma, prima della partenza per Israele dove, dal 18 maggio al primo giugno, si giocherà il Campionato Europeo di categoria. Ventitré i giocatori convocati da Bernardo Corradi, gran parte dei quali, poco più di 10 giorni fa, ha superato la seconda fase di qualificazione che si è disputata in provincia di Siena. Due le novità tra gli azzurrini: Manuel Giuseppe Pisano e Alessandro Vinciguerra, due attaccanti rispettivamente della Juventus e del Cagliari. Il raduno inizierà martedì 10 e terminerà giovedì 12 maggio, giorno in cui il tecnico azzurro sceglierà i 20 giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale. La lista dei convocati che comprende 3 interisti:

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Federico Magro (Lazio);