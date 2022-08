Dopo la vittoria contro l'Inter Primavera di Cristian Chivu, l'allenatore del Torino Primavera Giuseppe Scurto ha commentato il risultato ottenuto ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole: "Partire in questo modo in campionato è una grande soddisfazione, soprattutto considerando il coefficiente di difficoltà delle prime gare del calendario. Abbiamo lavorato bene fino a questo momento e i ragazzi stanno continuando ad allenarsi con grande intensità. Dobbiamo ancora migliorare in termini di condizione fisica e per fare integrare alcuni ragazzi appena arrivati. Non dobbiamo soffermarci troppo su questi risultati appena ottenuti, l’attenzione deve sempre essere posta sul miglioramento del rendimento dei giocatori e della squadra nel medio e lungo termine".