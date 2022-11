La finale di Supercoppa italiana Primavera TIM 2022/2023 che metterà di fronte i campioni d'Italia dell'Inter alla Fiorentina, vincitrice della Coppa Italia Under 19, si giocherà allo U-Power Stadium di Monza mercoledì 25 gennaio 2023, con fischio d'inizio alle ore 20.30. La partita, organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, in collaborazione con la società brianzola, sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia ma i lettori FcInternews.it potranno anche seguirla attraverso il live testuale sul sito.