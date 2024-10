Lo stadio Benelli di Ravenna fa da cornice al divertente 3-3 tra Italia e Galles U19 nella prima delle due amichevoli degli azzurrino. Gli ospiti passano in vantaggio al 18′ con Yoganathan, poi arriva l'uno-due italiano firmato da Liberali e Camarda. Il nuovo pari del Galles arriva al 35' con Biancheri su calcio di rigore, ma non è finita qui: in pieno recupero Fortini (al 92') riporta avanti i ragazzi di Bollini, mentre al 94' ci pensa Morgan a fissare il risultato sul definitivo 3-3.