Ieri sera, al Viola Park, il Sassuolo Primavera ha scritto la storia laureandosi campione d'Italia di categoria per la prima volta grazie al 3-0 netto inflitto in finale alla Roma. L'artefice di questa impresa sportiva risponde al nome di Emiliano Bigica, tecnico dei neroverdi, che in conferenza stampa ha parlato così dello straordinario rendimento della sua squadra nella post-season: "Abbiamo visto un Sassuolo pazzo, un Sassuolo che è stato il quarto attacco del campionato ma forse eravamo tra le peggiori difese. Da quando abbiamo vinto con la Fiorentina al ritorno è come se i ragazzi avessero fatto una crescita dal punto di vista mentale. Abbiamo trovato grandissima solidità nelle tre partite più importanti mantenendo sempre una buona media realizzativa. Firenze è la mia seconda casa, quando ho saputo che le finali si sarebbero svolte qui ho detto ai miei giocatori perché dovevano portarmi in tutti i modi al Viola Park, in una atmosfera e in un posto bellissimo. Per me è una doppia soddisfazione vincere qui e aver regalato all'ambiente Sassuolo una gioia. La Youth League? Era un pensiero che avevo fatto nel 2017/18 quando giocato fatto la finale contro l`Inter. I ragazzi ora mi hanno dato la possibilità di avere un palcoscenico importante, vediamo quello che accadrà. Abbiamo dato un sorriso all'ambiente Sassuolo, però ci ritireremo su per poter tornare a sorridere anche nel calcio che conta".