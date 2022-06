"Lo scudetto è stata una sorpresa perché avevamo rifondato la squadra, non pensavamo di riuscire ad arrivare subito a questi risultati - ammette il dirigente -. Però quando lavori bene e hai un allenatore come Chivu, quella che può sembrare una sorpresa forse in realtà non lo è. C'erano squadre più accreditate, ma con fortuna e lavoro abbiamo raggiunto un risultato importante. Federico Dimarco è un esempio per la nostra idea di calcio: un giocatore forte che, con il percorso giusto all’Inter, a 22 anni viene considerato come uno dei titolari della squadra. Secondo me oggi ci sono 7-8 giocatori con prospettiva importante che possono allenarsi con la prima squadra".