Dopo la roboante vittoria per 4-1 in casa dell'Inter U20, il tecnico della Roma Primavera, Gianluca Falsini è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare il risultato ottenuto. "Quella di oggi è stata un'altra bella partita, abbiamo cercato di dominare contro una squadra forte e ben allenata. In questo momento è prima in Youth League e questo successo ha un valore assoluto. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita veramente fantastica. Tra l'altro è arrivata prima di Natale, quindi ci ritroveremo più tranquilli sotto le feste".

Sulle difficoltà riscontrate:

"L'Inter ci aveva messo sotto dal punto di vista mentale e del gioco, invece la squadra è ripartita, ha continuato a giocare il suo calcio e sono molto soddisfatto di questo aspetto, che vale tanto quanto questa vittoria".