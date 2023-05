E' durata una manciata di minuti la partita di Kevin Zefi, ieri mandato in campo da Cristian Chivu nel secondo tempo di Inter-Samp Primavera 2-1. Il folletto irlandese, dopo 2-3 spunti personali, è caduto male in seguito a un contrasto con il doriano Lotjonen che lo ha costretto a lasciare il campo sostenuto dallo staff medico nerazzurro. L'ex Shamrock Rovers ha riportato una lussazione alla spalla sinistra e comincerà il percorso terapeutico solo dopo ulteriori accertamenti. "Grazie a tutti per i messaggi, tornerò più forte di prima", ha scritto il classe 2005 sul suo profilo Instagram.