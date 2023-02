Due assenze forzate, una in campo e l'altra in panchina, per la Primavera dell'Inter. Il Giudice Sportivo ha infatti sentenziato la squalifica per la prossima giornata, quella della sfida interna col Lecce, del tecnico Chivu "per avere, al 15° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale". A far compagnia in tribuna al tecnico sarà anche Issiaka Kamate, centrocampista che ha ricevuto un cartellino giallo in stato di diffida e che quindi assisterà dagli spalti alla partita con i pugliesi.