L'Inter Primavera tornerà protagonista in campionato sabato 4 febbraio dopo la brusca frenata contro il fanalino di coda Cesena: al Konami Training Centre di Milano, infatti, è in programma lo scontro diretto di bassa classifica che metterà di fronte i campioni d'Italia al Napoli. Il fischio d'inizio è programmato per le 13, ora da cui sarà possibile seguire la diretta testuale della gara su FcIN.