Per chi ha seguito da esterno è sicuramente stato un gran bel derby quello andato in scena oggi pomeriggio al Suning Young Development Center in memory of Giacinto Facchetti. Un 2-2 alla fine giusto, vista la prestazione di entrambe le squadre anche se lascia un certo sapore amaro nella bocca dei ragazzi di Cristian Chivu, convinti di poter portare a casa l'intera posta in palio e garantirsi il secondo posto (e la semifinale del playoff) matematico a una giornata dalla fine della regular season. Invece alla fine il Milan acciuffa un pareggio quasi insperato e rimane in corsa per evitare il playout salvezza.

Primo tempo di marca assolutamente rossonera, e non solo per la bella serpentina di Nasti che vale il vantaggio al 17'. La squadra di Christian Terni gioca un buon calcio e soprattutto imbriglia l'attacco nerazzurro, a cui manca la scintilla e che non va oltre un colpo di testa fuori di pochissimo di Jurgens. Dall'altra parte ancora Nasti e Foglio sfiorano il raddoppio. Serve una scossa e Chivu la trova in Valentin Carboni, che sostituisce Peschetola durante l'intervallo. Non trascorre neanche un minuto dall'inizio della ripresa e l'Inter pareggia con un cross velenoso di Franco Carboni che scavalca Desplanches. La partita cambia e l'irruenza fisica nerazzurra mette in crisi il Milan, incapace di reagire. Il secondo gol è solo una questione di tempo e lo trova Fabbian di testa, su cross di Valentin Carboni che approfitta di un'uscita non eccelsa del portiere avversario. La terza mazzata per il Milan è l'espulsione di Bosisio al 79', nella fase di maggior pressione rossonera. Sembra finita, ma a un minuto dal 90' un sinistro di El Hilali trova una deviazione beffarda che lascia di stucco Botis e fa terminare il pallone nell'angolino alla sua sinistra. Pareggio inatteso che potrebbe saltare nei minuti di recupero, quando prima Nasti e poi Fabbian non trovano lo specchio della porta da ottime posizioni.

L'Inter dunque dovrà attendere l'ultima giornata per garantirsi il secondo posto alle spalle della Roma. Servirà una vittoria in casa della Sampdoria, sempre che il Cagliari vinca le ultime due gare che ha in calendario. L'Atalanta, perdendo oggi a Torino, non è infatti più un pericolo in ottica semifinale.

TABELLINO

INTER-MILAN 2-2

Marcatori: 17’ Nasti, 1’ st F. Carboni F, 13’ st Fabbian, 44’ st El Hilali

INTER: 21 Botis; 19 Silvestro, 3 Cortinovis (C), 5 Hoti, 6 F. Carboni; 8 Casadei (23 Moretti 78'), 4 Sangalli, 14 Fabbian; 7 Peschetola (38 V. Carboni 46'); 9 Jurgens (22 Abiuso 67'), 35 Zuberek (25 Grygar 78').

A disposizione: 1 Rovida, 12 Basti, 10 Iliev, 15 Fontanarosa, 18 Nunziatini, 27 Dervishi, 30 Owusu.

Allenatore: Cristian Chivu

MILAN: 1 Desplanches; 2 Coubis, 8 Robotti (43 Eletu 69'), 9 Nasti, 13 Bosisio, 16 Borges, 17 Foglio (39 Marshage 65'), 20 Lazetic (11 El Hilali 54'), 23 Stanga (C), 24 Gala (88 Traoré 65'), 71 Bozzolan (36 Incorvaia 54').

A disposizione: 69 Nava, 99 Psfetis, 4 Obaretin, 14 Tolomello, 18 Omoregbe, 19 Bjorklund, 45 Roback.

Allenatore: Christian Terni

Ammoniti: Bosisio (M), Bozzolan (M), Casadei (I), Robotti (M), F. Carboni (I).

Espulso: Bosisio (M) al 79’ per doppia ammonizione.

Recupero : 0’ e 5.



Arbitro: Paride Tremolada (sez. Monza).

Assistenti: Pressato - Voytyuk

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischio finale, derby molto divertente e tanto rammarico per l'Inter.

95' - Fabbian di testa manda alto da pochi passi!

93' - Gran giocata di Nasti che calcia di destro ma non trova la porta di poco!

90' - Sono 5 i minuti di recupero

89' - Beffa per l'Inter: El Hilali calcia di sinistro e trova una deviazione che fa terminare il pallone lentamente nell'angolo alla sinistra di un immobile Botis.

87' - Esce uno stremato Sangalli, al suo posto Nunziatini.

79' - Espulso Bosisio! Secondo giallo per il difensore che travolge Grygar a centrocampo e viene ammonito nuovamente. Milan in dieci.

78' - Altre sostituzioni nell'Inter: escono Casadei e Zuberek, entrano Moretti e Grygar.

75' - Stanga ci prova da molto lontano, pallone altissimo.

74' - Grande occasione per Traoré che al termine di una bella giocata corale calcia e trova una deviazione che fa uscire il pallone a lato di poco. Sul corner destro al volo di Nasti che non trova lo specchio della porta per centimetri!

69' - Robotti non ce la fa, al suo posto Eletu.

68' - Subito a rischio giallo Abiuso, che entra duro su Robotti. L'arbitro lo grazia.

67' - Secondo cambio per Chivu: dentro Abiuso per Jurgens.

65' - Ancora due cambi per Terni: fuori Gala per Traoré e Foglio per Marshage.

63' - Franco Carboni sbaglia il passaggio, il Milan attacca gli spazi ed El Hilali a contatto con Hoti in area si lascia cadere: l'arbitro lascia correre.