"Questa con la Primavera è stata una bellissima esperienza. Ho frequentato il liceo scientifico sportivo nel college dell’Inter e a settembre devo sostenere gli esami di maturità. Ora devo impegnarmi per l’Europeo con la Nazionale Under 19 in Slovacchia e poi, a settembre, vedremo quale sarà il mio futuro". Lo ha detto al Mattino di Padova Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 nerazzurro che con i suoi otto gol in campionato ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria dello scudetto Under 19.