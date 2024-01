Espulso dall'arbitro dopo il triplice fischio di Torino-Inter Primavera, l'attaccante nerazzurro Enoch Owusu è stato punito con due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo "per avere, al termine della gara, avvicinatosi con atteggiamento ostile all'arbitro, rivolto al medesimo un'espressione ingiuriosa". Entra in diffida, invece, il terzino Mike Aidoo; sanzioni anche per Matteo Cocchi e Giacomo Stabile.