Uno dei protagonisti di giornata per l'Inter Primavera nel successo contro l'Arsenal è stato Giacomo De Pieri. Ha segnato il gol del vantaggio della squadra di Zanchetta, poi si è sbattuto tanto in entrambe le fasi di gioco sul settore mancino. Poco dopo l'ora di gioco è stato costretto al cambio per il fallo dell'albanese Kacurri. Per De Pieri, secondo i primi accertamenti, un violento colpo di frusta.