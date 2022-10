Iacopo Casani e Mike Aidoo sono eleggibili per una convocazione con l'Inter Primavera di Cristian Chivu nel campionato di categoria, a partire dalla gara contro la Fiorentina di domani. Come si legge nel comunicato pubblicato oggi dalla Lega Serie A, sono stati assegnati i numeri di maglia dei due ragazzi: 36 per il difensore centrale classe, 37 per il terzino destro.