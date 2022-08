Nuovo successo in amichevole per la Primavera dell'Inter, anche quest'anno guidata da Christian Chivu. I ragazzi dell'Under 19, campioni d'Italia in carica della categoria, hanno affrontato in amichevole la Virtus Bolzano vincendo 3-0. Le reti sono state realizzate da Carboni e Perin nel primo tempo e da Sarr nella ripresa.