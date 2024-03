Mike Aidoo salterà Inter-Lecce Primavera, gara in programma al rientro dalla sosta per le nazionali, perché squalificato dopo il giallo rimediato nello scontro di vertice del campionato contro la Roma. E' una delle decisioni prese dal Giudice sportivo dopo la nona giornata di ritorno del campionato Under 19. Da segnalare, in chiave nerazzurra, anche l'ingresso in diffida di Leonardo Bovo, oltre alle sanzioni per Enoch Owusu (seconda) e Issiaka Kamate (terza).