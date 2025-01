Dopo la sconfitta rocambolesca dell'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta, capace di farsi rimontare due gol di vantaggio e uscire sconfitta da Vinovo per 3-2 per mano della Juventus, la 18esima giornata del campionato Primavera 1 vede cadere a sorpresa anche la Roma, battuta in casa per 2-1 dal Verona. Approfitta della situazione il Sassuolo, che supera con un secco 3-0 la Sampdoria e si riporta in testa alla classifica con 37 punti davanti ai giallorossi e al Milan, fermato dalla Lazio sull0 0-0. Classifica cortissima nelle posizioni di vertice, con i nerazzurri a sei punti dalla vetta ma ad un solo punto dal terzo posto.

Questa la classifica:



Sassuolo 37

Roma 36

Milan 32

Juventus 32

Fiorentina 32

Inter 31

Torino 28

Lazio 28

Hellas Verona 28

Genoa 27

Cremonese 25

Lecce 24

Cagliari 23

Empoli 22

Cesena 21

Atalanta 19

Bologna 18

Monza 18

Udinese 9

Sampdoria 9