La semifinale di Coppa Italia Primavera contro la Roma, fissata in calendario per martedì 5 aprile, cadrà in mezzo a due partite di campionato per l'Inter di Chivu: sabato 1° aprile (ore 13), i campioni d'Italia in carica faranno visita al Sassuolo, mentre lunedì 10 (ore 16.30) ospiteranno la Fiorentina. Lo ha ufficializzato la Lega Serie A, rendendo noto il programma degli anticipi e dei posticipi dell'ottava e della nona giornata di ritorno del torneo.