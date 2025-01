Sarà Valerio Pezzopane, della sezione de L'Aquila, l'arbitro della sfida tra Torino e Inter, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato Primavera 1 in programma sabato 1° febbraio alle ore 11. Pezzopane avrà come assistenti Giacomo Bianchi e Roberto Meraviglia, entrambi della sezione di Pistoia.

Per la formazione di Andrea Zanchetta è una nuova occasione per tentare l'aggancio alla vetta della classifica al momento occupata dalla Roma, attesa nel pomeriggio di sabato dalla trasferta di Lecce.