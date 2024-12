La Roma schiaccia l'Inter con un prepotente 4-1 e conserva il primo posto in classifica, allungando a 5 punti la distanza con i nerazzurri (36 e 31 punti). AL KONAMI Youth Development Centre va in scena una gara senza storia, con i giallorossi dominanti e sempre in controllo fin dai primi minuti di gioco.

Nella prima frazione Coletta e Levak indirizzano un match che ad inizio ripresa Berenbruch riapre con un rigore sbagliato e poi ribadito in rete. Ma si tratta solo di un'illusione: Misitano e Zefi (sempre dal dischetto, nel più classico dei gol dell'ex) completano il poker e regalano una vittoria meritata alla capolista. Un ko pensante che si spera possa servire da lezione ai nerazzurri di Zanchetta, oggi irriconoscibili.

----- RIVIVI IL LIVE -----

INTER-ROMA 1-4

15' Coletta (R), 23' Levak (R), 48' Berenbruch (I), 58' Misitano (I), 70' Zefi rig. (R)

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo (19 Della Mora 61'), 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta (3 Cocchi 61'); 29 Topalovic (16 Venturini 74'), 4 Zanchetta (14 Bovo 84'), 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto (11 Spinaccè 84'). A disposizione: 21 Zamarian, 13 Kangasniemi, 22 Tigani, 26 Garonetti, 31 El Mahboubi, 33 Cerpelletti. Allenatore: Andrea Zanchetta

ROMA (4-3-3): 1 Marin; 14 Mirra, 13 Nardin, 19 Reale, 22 Cama; 18 Coletta (28 Sugamele 91'), 23 Di Nunzio, 8 Levak (39 Arduini 91'); 7 Marazzotti, 9 Misitano (11 Mlakar 82'), 34 Zefi (24 Della Rocca 81'). A disposizione: 12 Jovanovic, 41 Marcaccini, 4 Seck, 5 Golic, 25 Litti, 26 Ivkovic, 43 Morucci. Allenatore: Gianluca Falsini.

Ammoniti: Marin (R), De Pieri (I), Re Cecconi (I), Bovo (I).

Arbitro: Giorgio Vergaro (sez. Bari).

Assistenti: Gennuso - Leotta.

93' - Triplice fischio, finisce qui: Inter-Roma 1-4.

91' - Ultime sostituzioni in casa Roma: fuori Coletta e Levak, dentro Sugamele e Arduini.

90' - Concessi 3' di recupero.

85' - Coletta scappa via e Bovo lo stende subito con una scivolata in ritardo: giallo imminente.

84' - Altre due sostituzioni per l'Inter: Quieto e Zanchetta si accomodano in panca, dentro Spinaccè e Bovo.

81' - Cambi anche per la Roma: fuori Zefi per Della Rocca, Misitano lascia il posto a Mlakar.

74' - Terzo cambio per l'Inter: Topalovic lascia il posto a Venturini.

70' - QUARTO GOL DELLA ROMA. Calcio di rigore per i giallorossi: Zefi entra in area e viene steso da Re Cecconi, che si prende il giallo. Dal dischetto l'ex nerazzurro è glaciale e cala il poker.

68' - Topalovic forza la giocata con un destro da distanza siderale: palla a lato.

64' - Fallo di De Pieri su Coletta: ammonizione per il 30 dell'Inter.

61' - Doppio cambio per l'Inter: Zanchetta richiama Aidoo e Motta e butta nella mischia Della Mora e Cocchi.

58' - GOL DELLA ROMA. Cama entra in area e calcia in diagonale di sinistro, Calligaris respinge ma Misitano brucia Motta e appoggia in rete la palla del 3-1 giallorosso nel miglior momento dell'Inter.

54' - L'atteggiamento dell'Inter sembra cambiato: i nerazzurri sono più intraprendenti, in questa fase la Roma si affida alle ripartenze.

49' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTER! BERENBRUCH! Il 7 dell'Inter si fa ipnotizzare da Marin, ma sulla respinta appoggia il rete la palla del 2-1 che riapre la partita.

48' - Calcio di rigore per l'Inter! Topalovic mastica il pallone e viene poi steso da Marin, che si becca anche il giallo.

45' - Via al secondo tempo di Inter-Roma: si riparte con i giallorossi in vantaggio 2-0. Nessun cambio per le due squadre.

PRIMO TEMPO - Primi 45' da dimenticare per l’Inter, stesa dai due gol della Roma nel giro di pochi minuti. I giallorossi vanno meritatamente al riposo con il doppio vantaggio: prima il piattone al volo di Coletta al 15’, poi il raddoppio di testa di Levak al 23’. Entrambe le azioni nascono sulla corsia di destra nerazzurra, dove i ragazzi di Zanchetta (mai realmente pericolosi) stanno soffrendo di più il dominio degli ospiti: Calligaris rende il parziale meno amaro con un paio di parate degne di nota. Nella ripresa servirà una grande reazione.

45' + 1' - Il primo tempo finisce qui: Inter-Roma 0-2.

45' - Ci prova anche Coletta: il destro da fuori è sporcato in corner da Alexiou. Sul calcio d'angolo Levak non trova la porta di testa.

44' - Zefi raccoglie palla in posizione pericolosa: il tentativo è alto sopra la traversa.

43' - Aidoo ci prova dalla distanza: il destro da lontano, forzato, si spegne sul fondo.

41' - Palla tagliata di Motta con il destro: la traiettoria è velenosa e viene deviata in corner da Marin.

38' - Ancora Misitano pericoloso! Sterzata in area e destro ravvicinato, Calligaris respinge col petto e tiene a galla l'Inter.

34' - Bella uscita palla a terra della Roma, che in ripartenza arriva fino dalle parti di Misitano: il tiro del capitano giallorosso viene bloccato da Calligaris.

30' - Lavelli prova a suonare la carica con un destro dalla distanza: palla alta sopra la traversa.

28' - La Roma ci prova anche su corner: Nardin si stacca sul secondo palo, ma il colpo di testa termina a lato.

23' - RADDOPPIO DELLA ROMA. Zefi salta Aidoo con troppa facilità e pennella il cross per Levak, che ti testa sovrasta Re Cecconi e regala il 2-0 ai giallorossi.

19' - Re Cecconi è il primo amminito della gara.

18' - Roma vicina al raddoppio: Misitano fa la sponda di tacco, Levak calcia ma trova la deviazione in corner di Calligaris. Sul corner seguente ci prova ancora il 9 giallorosso, ma il portiere nerazzurro si fa trovare ancora pronto.

15' - ROMA IN VANTAGGIO. Cama crossa dalla sinistra, Misitano prolunga con una torre area e trova Coletta, che col il piatto destro (al volo) beffa Calligaris e porta avanti i giallorossi.

13' - Lavelli di nuovo pericoloso! L'attaccante dell'Inter si porta la palla sul sinistro e calcia, Reale stoppa la traiettoria con una scivolata.

11' - Ancora Inter in avanti: cross di Motta, Quieto ci prova di tacco ma Marin blocca facile.

9' - Ci prova anche la Roma: il mancino di Misitano termina sul fondo.

8' - Grande azione palla a terra dell'Inter, con Quieto che calcia a lato dopo aver chiuso il triangolo con Lavelli.

3' - Inter in avanti, la prima palla pericolosa è di Lavelli: il cross attraversa tutta l'area.

1' - Fischio d'inizio, Inter-Roma è cominciata! Il primo possesso è nerazzurro.

10.55 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo, a breve il via al match.

----- LIVE -----

Affascinante appuntamento al KONAMI Youth Development Centre, dove questa mattina l'Inter ospita la capolista Roma nello scontro d'alta classifica valido per la 17esima giornata del campionato Primavera 1. I nerazzurri, reduci dal deludente 1-1 casalingo con l'Udinese, si preparano alla super sfida contro i giallorossi, al primo posto a quota 33 punti contro i 31 dei ragazzi di Zanchetta che sperano nel sorpasso in vetta. Il kick-off è in programma alle ore 11.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 29 Topalovic, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto. A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 11 Spinaccè, 13 Kangasniemi, 14 Bovo, 16 Venturini, 19 Della Mora, 22 Tigani, 26 Garonetti, 31 El Mahboubi, 33 Cerpelletti. Allenatore: Andrea Zanchetta

ROMA (4-3-3): 1 Marin; 14 Mirra, 13 Nardin, 19 Reale, 22 Cama; 18 Coletta, 23 Di Nunzio, 8 Levak; 7 Marazzotti, 9 Misitano, 34 Zefi. A disposizione: 12 Jovanovic, 41 Marcaccini, 4 Seck, 5 Golic, 11 Mlakar, 24 Della Rocca, 25 Litti, 26 Ivkovic, 28 Sugamele, 39 Arduini, 43 Morucci. Allenatore: Gianluca Falsini.

Arbitro: Giorgio Vergaro (sez. Bari).

Assistenti: Gennuso - Leotta.

