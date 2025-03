Cade ancora la Fiorentina Under 20 di Daniele Galloppa che dopo il ko in casa dell'Inter dello scorso turno di campionato Primavera 1, incassa quattro gol dalla Juventus di pari età e incassa la terza sconfitta consecutiva che le fa perdere ulteriore terreno sulla corsa alla vetta. Squadra toscana che si ferma a 56 punti, con i bianconeri che grazie alle quattro reti sottoscritte da Ventre, Biliboc, Boufandar e Vacca raggiungono quota 49, superando momentaneamente il Milan, in attesa del risultato del derby della Madonnina, iniziato da qualche minuto.