Dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Youth League, l'Inter di Andrea Zanchetta si rituffa nel campionato Primavera 1, dove sabato mattina sarà impegnata in trasferta sul campo dell'Udinese. Partita che verrà diretta dal veronese Alberto Poli, che avrà come assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Giovanni Boato di Padova.