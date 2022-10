Dopo la pesante scoppola rimediata ieri al Breda dal Barcellona in Youth League, l'Inter Under 19 è chiamata a risollevarsi anche se all'orizzonte ci sarà un altro impegno di quelli tosti: domenica mattina, infatti, i nerazzurri renderanno visita alla Roma per la settima giornata del campionato Primavera 1. Designato l'arbitro dell'incontro: dirigerà la sfida Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, assistito da Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Fabio Dell'Arciprete di Vasto.