Sarà una mattina tutta da gustare, quella di domenica, visto che il campionato Primavera 1 propone a livello giovanile la grande sfida tra la Juventus e l'Inter, gara che anche se non rispecchia la situazione di classifica a livello di prima squadra almeno in parte, essendo la formazione nerazzurra di Cristian Chivu anche qui al comando della graduatoria mentre i bianconeri di Paolo Montero annaspano in 12esima posizione, è comunque ricca di prestigio anche nelle categorie giovanili. Deciso l'arbitro dell'incontro: dirigerà il padovano Roberto Lovison, assistito da Nicola Morea di Molfetta e da Matteo Cardona di Catania.