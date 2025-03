Un orario un po' insolito per la partita tra Inter e Cagliari Under 20, valida per l'undicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1: la partita avrà infatit luogo domenica pomeriggio alle ore 15 al Konami Youth Development Centre. A dirigere l'incontro è stato designato Leonardo Mastrodomenico, arbitro della sezione di Matera, che sarà assistito da Michele Decorato di Cosenza e da Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.