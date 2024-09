La Lega Serie A ha reso noti, tramite un comunicato ufficiale, gli anticipi e posticipi dall'ottava alla dodicesima giornata del campionato Primavera 1. L'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta scenderà in campo a Lecce sabato 19 ottobre, alle ore 11, per poi ospitare otto giorni dopo l'Empoli con kick-off sempre alla stessa ora. Quindi due trasferte di fila: la prima a Monza, in programma domenica 3 novembre alle 11, la seconda a Firenze una settimana esatta più tardi. In ultimo, la sfida tra le mura amiche contro il Cesena, che sarà ospite a Interello sabato 23 novembre, alle ore 13.