Nel corso del suo intervento per TVPlay.it, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato dei fratelli Esposito, facendo un importante distinguo tra Francesco Pio e Sebastiano: "Io non riesco a capire come l'Inter possa cedere Pio Esposito, io spero rimanga in rosa. Lo vedo come possibile attaccante della Nazionale nei prossimi anni Ha delle caratteristiche che mancano in Italia".

A proposito del fratello, Viviano ha aggiunto: “Credo che debba fare un salto, andando a giocare in una squadra di media classifica italiana. Spero vada alla Fiorentina”.

