È iniziato l'allenamento dell'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della gara degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense. Sky Sport riferisce di un gruppo quasi al completo: risultano infatti assenti Davide Frattesi, che non sarà disponibile domani, e Francesco Pio Esposito, che sta sostenendo una seduta di scarico.

Allenamento Inter cominciato. Tutti in gruppo tranne Frattesi, non disponibile per il Fluminense, e Pio Esposito, seduta di scarico per lui. @SkySport @APaventi