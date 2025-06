Fase di tensione all'interno dell'Associazione Italiana Arbitri: come riporta il Corriere dello Sport, la questione principale al centro dei numerosi dibattiti dell’ultimo periodo è il futuro di Daniele Orsato. Dopo essersi dedicato allo scouting, l'ex arbitro di Schio ha sul tavolo la proposta di diventare designatore della Serie C, ma il suo vero obiettivo resta la successione a Gianluca Rocchi, oggi responsabile delle designazioni per Serie A e B. Ma arrivare a quella posizione, soprattutto nel mezzo di un ciclo, non è un’operazione semplice anche perché Rocchi ha ancora un anno di contratto.

Una soluzione, però, sembra essere all'orizzonte: secondo alcune voci, Orsato avrebbe sciolto le riserve e accettato la proposta di Antonio Zappi. L’intesa prevederebbe un primo anno come designatore in Serie C, con la prospettiva di passare alla Serie A nella stagione successiva. Per rendere possibile il tutto, l’attuale designatore della Lega Pro, Maurizio Ciampi, verrebbe spostato fra i vice di Rocchi. Una transizione considerata gestibile, anche grazie alla disponibilità di tutte le parti coinvolte.