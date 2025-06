L'Arsenal non intende mollare la presa per Cristhian Mosquera, il giovane difensore nazionale spagnolo Under 21: nelle scorse ore, il Valencia ha respinto una proposta da meno di 19 milioni di euro proveniente da Londra, ma si è trattato solo di un primo gancio lanciato da Andrea Berta, direttore sportivo dei Gunners, che intende intensificare le trattative la prossima settimana. Anche se i rilanci non saranno infiniti: secondo SuperDeporte, quotidiano sportivo valenciano, l'Arsenal non vuole andare oltre i 25 milioni di euro con l'inserimento anche di alcuni bonus.

Aggiunge l'emittente locale A Punt che la nuova offerta sul tavolo dei valenciani è di 22 milioni di euro. Quello di Berta per Mosquera è un interesse che viene da lontano: già ai tempi dell'Atletico Madrid, il dirigente aveva messo nel mirino il giocatore dell'Equipo Che, e a gennaio aveva provato a strapparlo ai rivali.