Intervistato dal Journal Du Dimanche, Frank McCourt, proprietario dell'Olympique Marsiglia, si è speso in maniera positiva nei confronti del suo staff: "Sono il proprietario del club e il garante della visione che abbiamo messo in atto: il nostro consiglio di sorveglianza è molto efficace. Pablo Longoria sta facendo un lavoro eccellente, così come Medhi Benatia, Alessandro Antonello che si è appena unito a noi e naturalmente Roberto De Zerbi in campo. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo un alto livello di competenza e vediamo i risultati. L'OM è stabile! Siamo in competizione con altri paesi, con altre squadre in Europa. Se vogliamo competere, abbiamo bisogno di maggiore stabilità al vertice".

Gli obiettivi dei Phocéens sono decisamente ambiziosi: "È stata una stagione molto buona, stressante ma con un risultato positivo. L’obiettivo ora è qualificarsi sistematicamente per la Champions League e avviare un circolo virtuoso. Qualsiasi risultato inferiore sarà un fallimento. È semplice così. Ho fissato due obiettivi sportivi per la prossima stagione: riqualificarci per la Champions League e ottenere risultati in D1 Arkema con la squadra femminile, tornata nella massima serie".