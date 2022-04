Dopo l'1-0 di ieri contro il Lecce, il nerazzurro Francesco Nunziatini si è fermato ai microfoni di Inter TV per commentare quanto ottenuto contro i pugliesi, ennesimo risultato positivo per la squadra di Chivu. "È una di quelle partite che capitano durante il campionato ma che vanno vinte. Sicuramente partita non spettacolare, con poche occasioni, noi abbiamo concesso veramente poco, l'abbiamo sbloccata con un gran gol e poi l'abbiamo gestita. Servono anche le partite così, l'importante è fare i tre punti".

Avete risposto bene contro una squadra che ha fermato tante big.

"Hai detto bene, sapevamo che loro contro le big si esaltano, hanno fermato l'Atalanta, la Juve... Ci eravamo preparati bene e infatti non abbiamo sbagliato l'approccio e l'abbiamo anche interpretata bene".