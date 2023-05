Mancano ormai un paio di settimane al raduno della Nazionale Under 17 in vista della fase finale dell'Europeo, che prenderà il via il prossimo 17 maggio e si concludrrà il 2 giugno in Ungheria. Per il ritiro, Bernardo Corradi ne convoca 27 tra cui due nerazzurri ovvero Matteo Cocchi e Giacomo De Pieri. Nota di merito per Matteo Cocchi, uno dei più piccoli del gruppo in quanto classe 2007.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Francesco Plaia (Spezia);

Difensori: Alessandro Bassino (Juventus), Matteo Cocchi (Inter), Alfonso De Luca (Napoli), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Juventus), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);

Centrocampisti: Lorenzo Carfora (Benevento), Francesco Crapisto (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Cosimo Fiorini (Zurigo), Mattia Mannini (Roma), *Leonardo Mendicino (Atalanta), *Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa)

Attaccanti: Seydou Fini (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).