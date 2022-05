Doppia amichevole contro la Spagna per la Nazionale italiana Under 16 di Daniele Zoratto, che ha convocato per l'occasione 22 giocatori per il raduno di Calambrone (Pistoia). La prima sfida agli iberici si giocherà martedì 31 maggio a Coverciano (ore 15), la seconda giovedì 2 giugno alle 11.30 presso il centro di preparazione olimpica di Tirrenia (a porte chiuse). L’elenco dei convocati, nel quale compaiono i nomi di due interisti: