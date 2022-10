Dopo i successi nelle due amichevoli con la Slovenia disputate a settembre e i primi tre raduni di selezione territoriale che si sono tenuti nelle scorse settimane, la Nazionale Under 15 si prepara ad affrontare il suo primo torneo stagionale. L’Italia Under 15 sarà impegnata dal 3 all’8 novembre in Portogallo nel Torneo di Sviluppo UEFA che la vedrà opposta a Turchia (3 novembre, ore 12 italiane – Albufeira), Lettonia (5 novembre, ore 12 italiane – Albufeira) e ai pari età portoghesi (8 novembre, ore 12 italiane – Parchal).

Sono 20 i calciatori classe 2008 convocati dal tecnico Massimiliano Favo per il raduno in programma lunedì 31 ottobre al Centro Sportivo Novarello. Tra questi anche i nerazzurri Farronato (portiere), Lissi e Peletti (entrambi difensori).