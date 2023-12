Già qualificato agli ottavi di finale di Youth League dopo aver vinto il girone F di qualificazione con un turno d'anticipo, oggi il Milan Primavera ha incassato una sconfitta indolore per mano del Newcastle. Tre a uno il risultato finale al Whitley Park, con gli inglesi che hanno rimontato nella ripresa la squadra di Ignazio Abate, in vantaggio dopo appena 8 minuti, grazie ai gol tra 51' e 73' di Hernes, Heffernan e Parkinson. Uno stop che non toglie nulla ai rossoneri, domenica ospiti dell'Inter per il derby di altissima classifica che metterà di fronte le prime due della classe del campionato.