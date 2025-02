Federico Guidi si dimostra scaramantico quando i giornalisti gli fanno notare che la conquista della semifinale della Coppa Italia Primavera ottenuta con il Milan Primavera, a spese dell'Inter, ricorda il percorso vincente che fece nella competizione da allenatore della Roma Under 19 nel 2022-23: "Abbiamo affrontato squadre che mi hanno portato a un percorso molto bello, ma non dico altro - ha dichiarato l'allenatore dei rossoneri a PianetaMilan.it -. La prossima è una semifinale contro una squadra competitiva ed esperta come il Lecce. Ora poche ore per festeggiare, poi testa alla gara di campionato per la Juve".