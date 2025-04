Vittoria netta quella del Cagliari Primavera che all’Arena civica Gianni Brera di Milano asfalta il Milan con un 3-0 tondo che non lascia spazio all’immaginazione e conquista la sua prima Coppa Italia Primavera della storia. A sottoscrivere il tabellino sono Vinciguerra, Bolzan e Trepy: i primi due gol segnati nella prima frazione di gioco durante la quale i rossoneri, già sotto di due reti, sprecano l’occasione di accorciare le distanze dal dischetto. Bonomi dagli undici metri calcia sulla traversa e manda in psicodramma i rossoneri che non riescono a rialzare la testa e nella ripresa subiscono addirittura il 3-0 per mano di Trepy. Sono diversi gli ospiti d’eccezione sugli spalti, tra i quali spicca la presenza di Nicolò Barella insieme alla moglie, Federica, il figlioletto Romeo e l’agente Alessandro Beltrami. Nota di colore che mette il dito nella piaga dei cugini milanisti a segnare la prima delle tre reti sottoscritte dal Cagliari è Vinciguerra, cognato dell’interista Barella.