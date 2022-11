In attesa di conoscere il proprio destino europeo, ieri la Nazionale italiana Under 19 ha superato agevolmente in amichevole i pari età dell'Ungheria con un rotondo 3-0. A Coverciano, dopo l'impasse nel risultato durato quasi un tempo, lo juventino Luis Hasa ha sbloccato l'incontro realizzando su rigore la rete del vantaggio, concedendo il bis al 23' della ripresa. Il punto esclamativo lo ha messo Samuele Vignato (Monza) calando il tris 3' dopo l'ingresso in campo di Luca Di Maggio, l'unico interista presente nel gruppo di Bollini.

TABELLINO:

Italia-Ungheria 3-0