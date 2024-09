La Nazionale italiana Under 18 si prende la rivincita battendo 1-0 i Paesi Bassi, a Noordwijk, dopo il ko di due giorni fa. A decidere l'incontro in favore degli azzurrini è stata la rete messa a segno al 58' da Alex Castiello, attaccante dell'Atalanta, subentrato appena un minuto prima al romanista Alessandro Sugamele.

"Sono soddisfatto della prova dei ragazzi perché siamo riusciti a vincere una partita non semplice contro un avversario forte. La squadra ha avuto l'atteggiamento giusto, proprio come nella prima amichevole, ma stavolta è arrivato anche il risultato. Ho visto la giusta mentalità", il commento a margine dell'amichevole del tecnico Daniele Franceschini.

L'Italia tornerà in campo per un doppio test amichevole contro l'Austria il 10 e il 13 ottobre rispettivamente al 'Maurizio Siega' di Tarvisio e alla Waldarena di Velden am Wörther See.