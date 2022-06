Vittoria che vale come una seria ipoteca per le finali Scudetto per l'Under 17 di Tiziano Polenghi, che al SYDC di Interello ha superato la Lazio col punteggio di 4-2 nell'andata dei quarti di finale dei playoff, mettendo in discesa la strada verso l'atto conclusivo. Inter che domina per l'intero incontro portandosi sul 3-1 grazie alla strepitosa doppietta di Francesco Pio Esposito e al sigillo di Luca Di Maggio, poi nel recupero succede di tutto: prima la Lazio accorcia le distanze su calcio di rigore con Oliva (46'), poi l'Inter rimette due gol di distanza tra sé e i biancocelesti grazie al sigillo a tempo praticamente scaduto di Michele Liserani. Domenica prossima, gara di ritorno a Roma.