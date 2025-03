Non conosce sosta la corsa dell'Inter Under 17 di Samir Handanovic che fa la voce grossa anche in casa dell'Udinese imponendosi per 3-0. Dopo un avvio di gara favorevole ai friulani, l'Inter passa alla prima vera occasione grazie alla rete di MIrko Franchi, per poi chiudere i conti nel secondo tempo coi gol di Cristian Carrara al 52esimo e di Pietro La Torre su calcio di rigore cinque minuti dopo.

Nel finale, l'Inter ha altre occasioni per allargare ulteriormente la forbice: il risultato finale però rende giustizia dell'autorità con la quale i nerazzurri si sono imposti sulle Zebrette, ottenendo tre punti che valgono loro il consolidamento del primato nella classifica del Girone B del campionato di categoria.